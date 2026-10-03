Видав найгірший старт в історії: клуб російського блогера звільнив Чигринського

Кіпрський клуб Красава-Іпсонас оголосив про розірвання співпраці з колишнім захисником збірної України Дмитром Чигринським, який працював на посаді головного тренера команди, та його штабом.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Зазначається, що команда російського блогера пережила найгірший старт сезону в історії, програвши усі 4 офіційні матчі, а різниця голів складає 2 (забиті) проти 10 (пропущених).

На даний момент контракт українського спеціаліста продовжує діяти, адже наразі вони ніяк не можуть домовитися про умови розірвання, які влаштують обидві сторони.

Нагадаємо, що Чигринський очолив Красаву-Іпсонас у липні 2026-го. Для Дмитра це був перший самостійний досвід роботи на посаді головного тренера. Раніше він працював асистентом наставника Аріса Маноло Хіменеса.

Додамо, що президентом Красави є росіянин Євгеній Савін – колишній футболіст та засновник однойменного Ютуб-каналу, який засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну та після цього переїхав на Кіпр.