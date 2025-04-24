Він робив щось неймовірне, – ексгравець Реала порівняв Роналду та Роналдо

Колишній форвард Реала Жуліо Баптіста розповів, кому він віддає перевагу у порівнянні інших колишніх нападників клубу, а саме Роналдо та Кріштіану Роналду.

Слова 43-річного бразильця наводить Goal.

Баптісту запитали, кого він вважає кращим форвардом: R9 чи CR7. Жуліо визнав особливість обох футболістів, але він не міг не підтримати свого земляка.

"Обидва гравці були особливими в різні періоди своєї кар'єри. Звичайно, з точки зору довголіття з Кріштіану не посперечаєшся. Але з точки зору якості, і з того, що я бачив у бразильського Роналдо до його травми – я ніколи не бачив гравця, який би робив те, що робив Роналдо в минулому. Те, що він робив, заслуговує на неймовірну повагу, це було справді божевілля. Я повинен віддати належне моєму земляку", – сказав Баптіста.

Жуліо Баптіста виступав за Реал Мадрид з 2005 по 2008 роки, у цей період він провів один сезон в Арсеналі на правах сезонної оренди (2006/07).

Бразильський футболіст провів за "бланкос" 78 матчів, у яких відзначився 13 голами та 6 результативними передачами.

Раніше стало відомо, що Реал не зможе розраховувати на двох гравців під час майбутнього Ель Класіко проти Барселони в фіналі Кубку Іспанії.