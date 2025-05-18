Лунін – в основному складі Реала на матч проти Севільї

Андрій Лунін вийде в основному складі мадридського Реала на матч 37 туру чемпіонату Іспанії проти Севільї.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

Для голкіпера збірної України це буде лише шоста поява в межах Ла Ліги в сезону-2024/25. За попередні п'ять поєдинків Лунін пропустив сім м'ячів, двічі зберігши свої ворота у недоторканності.

Загалом на рахунку воротаря 12 появ на полі: 19 пропущених голів та 4 поєдинки "на нуль".

Стартовий свисток матчу Севілья – Реал пролунає о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що "королівський клуб" вже точно фінішує на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії – команда випереджає Атлетико на 8 очок та поступився у чемпіонській боротьбі Барселоні.

Напередодні повідомлялося, що Реал знайшов заміну українському голкіперу Андрію Луніну.