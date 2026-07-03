ФІФА назвала найкращого гравця матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 між збірними Іспанії та Австрії

Вінгера збірної Іспанії Ламіна Ямала визнано найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу з національною командою Австрії (3:0).

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Він вийшов у стартовому складі та був замінений за 85-й хвилині. За цей час Ламін виконав 6 ударів (4 з яких в площину), зробив 5 успішних обведень з 8, зробив 14 дотиків до м'яча у штрафному суперника, а точність його передача складає 90%.

Додамо, що 18-річний Ямал провів у футболці національної збірної 29 матчів, у яких відзначився 7 голами та 12 асистами. У складі збірної молодий нападник виграв чемпіонат Європи-2024.

В 1/8 Іспанія зіграє з переможцем пари поєдинку Португалія – Хорватія, який відбудеться 3 червня, початок о 2:00 ночі за київським часом.