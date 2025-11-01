Ващук назвав фактор, який допоможе Динамо перемогти Шахтар

Колишній захисник Динамо Владислав Ващук поділився думкою про те, що може стати запорукою успіху киян у майбутньому матчі проти Шахтаря.

Його слова цитує Meta.ua.

За словами ексфутболіста, важливу роль у команді відіграють головний тренер Олександр Шовковський та капітан Андрій Ярмоленко.

"Головний тренер біло-синіх Олександр Шовковський може об’єднати команду зовні, а всередині колективу це в силах зробити Андрій Ярмоленко. А ті розмови, які ходили щодо мікроклімату в Динамо, зайві, принаймні, на сьогоднішній день", – зазначив Ващук.

Нагадаємо, матч 11-го туру УПЛ між Шахтарем та Динамо відбудеться 2 листопада о 18:00.

Раніше, 29 жовтня, команди зустрічалися у 1/8 фіналу Кубка України сезону 2025/26 на стадіоні ім. В. Лобановського.

Також Олег Дулуб прокоментував гру Андрія Ярмоленка у матчі Кубка України проти Шахтаря.