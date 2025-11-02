Я не хочу говорити про це назагал: Ващук розкритикував захисників Динамо
Владислав Ващук
Колишній футболіст Динамо Владислав Ващук заявив, що йому не подобається жоден захисник київської команди.
Його слова передає Український футбол.
"Ніхто із захисників Динамо мені не подобається, ні центральних, ні крайніх. Якщо я почну пояснювати, наша розмова затягнеться на годину. В Динамо є тренер, який відповідає за підготовку захисників, він має знати, що не так, а я не хочу говорити про це назагал", – сказав Ващук.
Нагадаємо, вже сьогодні, 2 листопада, в межах 11-го туру УПЛ донецький Шахтар прийматиме київське Динамо. Матч відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.
Нагадаємо, цього тижня команди зустрічалися між собою у межах 1/8 фіналу Кубку України. Кияни здобули вольову перемогу над "гірниками" із рахунком 2:1.