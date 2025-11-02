Я не хочу говорити про це назагал: Ващук розкритикував захисників Динамо

Колишній футболіст Динамо Владислав Ващук заявив, що йому не подобається жоден захисник київської команди.

Його слова передає Український футбол.

" Ніхто із захисників Динамо мені не подобається, ні центральних, ні крайніх. Якщо я почну пояснювати, наша розмова затягнеться на годину. В Динамо є тренер, який відповідає за підготовку захисників, він має знати, що не так, а я не хочу говорити про це назагал", – сказав Ващук.

Нагадаємо, вже сьогодні, 2 листопада, в межах 11-го туру УПЛ донецький Шахтар прийматиме київське Динамо. Матч відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Нагадаємо, цього тижня команди зустрічалися між собою у межах 1/8 фіналу Кубку України. Кияни здобули вольову перемогу над "гірниками" із рахунком 2:1.