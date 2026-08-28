Клуб Сегунди оголосив про підписання чинного чемпіона Європи в складі збірної Іспанії

33-річний центральний нападник Комо Альваро Мората перейшов на правах оренди до Леганеса, який виступає в другому за силою футбольному дивізіоні Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Орендна угода розрахована на рік співпраці – до 30 червня 2027 року. Утім, в контракті також прописаний пункт викупу гравця на повноцінній основі за бажанням клубу.

Зауважимо, що Мората свого часу виступав у таких командах, як мадридський Атлетико, Хетафе, мадридський Реал, Ювентус, Челсі, Мілан, Галатасарай та Комо.

Виступаючи за європейські гранди, іспанець здобув близько 19 титулів. Зокрема, у футболці "вершкових" він двічі став переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Іспанії, Кубку Іспанії та підняв над головою Суперкубок УЄФА.

Також у складі туринців він два рази тріумфував у внутрішньому чемпіонаті, став триразовим володарем Кубку Італії та став переможцем Суперкубку Італії.

Загалом на клубному рівні Мората відіграв близько 660 поєдинків за свою кар'єру, у яких відзначився 230 голами та 90 асистами.

Також за спиною в 33-річного іспанця 87 поєдинків за національну збірну (37 забитих м'ячів та 8 результативних передач). У складі "Фурії Рохи" він став чемпіоном Європи у 2024 році, а до цього у 2023 році виграв Лігу націй.

Зауважимо, що на початку цього серпня повідомлялося про те, що Мората може продовжити кар'єру в клубі МЛС Атланта Юнайтед.