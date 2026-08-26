Зірковий іспанський форвард може перейти в клуб Сегунди

Іменитий іспанський форвард італійського Комо Альваро Мората може продовжити кар'єру в Сегунді.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, інтерес до форварда проявляє Леганес. Він уже обговорює з Комо можливість повноцінного трансферу. Головною проблемою на шляху до переходу є висока зарплата Морати.

Минулого літа Комо орендував Морату в Мілана на один рік із обов'язковим викупом за 12 мільйонів євро. Проте 33-річний іспанський форвард провалився в Комо, відзначившись лише 1 голом і 2 асистами в 30 матчах у всіх турнірах. Контракт ексфорварда збірної Іспанії з Комо діє до літа 2029 року.

На початку серпня повідомлялося про те, що Мората може перейти в клуб МЛС Атланта Юнайтед.