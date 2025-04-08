Ла Ліга подала скаргу на Барселону через реєстрацію Ольмо

Ла Ліга подала апеляцію на рішення спортивного управління Іспанії щодо дозволу на реєстрацію Дані Ольмо Барселоною та скаргу до Інституту бухгалтерського обліку та аудиту (ICAC) через це рішення.

Про це повідомляє ESPN.

Напередодні ліга подала скаргу до CSD щодо виступів хавбека у складі каталонців, проте Вища спортивна рада її відхилила.

"Фінансова звітність показує, що ні 31 грудня 2024 року, ні 3 січня 2025 року, ні після цієї дати Барселона не мала можливості зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора", – заявила минулого тижня Ла Ліга.

У відповідь президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що Ла Ліга порушила конфіденційність клубу, опублікувавши подробиці продажу VIP-місць на "Камп Ноу", а також порушує статті 5 Регламенту підготовки бюджетів клубу.

Нагадаємо, що Барселона звернулася до CSD після того, як Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії не дозволили їй зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора.

Раніше легендарний форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні розповів, як він міг опинитися в Барселоні.