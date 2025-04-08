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Ла Ліга подала скаргу на Барселону через реєстрацію Ольмо

Володимир Максименко — 8 квітня 2025, 08:34
Ла Ліга подала скаргу на Барселону через реєстрацію Ольмо
Хав'єр Тебас
Getty Images

Ла Ліга подала апеляцію на рішення спортивного управління Іспанії щодо дозволу на реєстрацію Дані Ольмо Барселоною та скаргу до Інституту бухгалтерського обліку та аудиту (ICAC) через це рішення.

Про це повідомляє ESPN.

Напередодні ліга подала скаргу до CSD щодо виступів хавбека у складі каталонців, проте Вища спортивна рада її відхилила.

"Фінансова звітність показує, що ні 31 грудня 2024 року, ні 3 січня 2025 року, ні після цієї дати Барселона не мала можливості зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора", – заявила минулого тижня Ла Ліга.

У відповідь президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що Ла Ліга порушила конфіденційність клубу, опублікувавши подробиці продажу VIP-місць на "Камп Ноу", а також порушує статті 5 Регламенту підготовки бюджетів клубу.

Нагадаємо, що Барселона звернулася до CSD після того, як Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії не дозволили їй зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора.

Раніше легендарний форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні розповів, як він міг опинитися в Барселоні.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Дані Ольмо

Дані Ольмо

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