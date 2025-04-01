Легенда МЮ розповів, як у 2010 році міг перейти в Барселону

Легендарний ексфорвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні розповів, як у 2010 році міг перейти до Барселони.

Слова англійця наводить ESPN.

"У 2010 році я сказав клубу, що не хочу продовжувати контракт та зробив запит на трансфер. Тоді на мене звернули увагу три клуби.

Манчестер Сіті? Їх часто згадують, але я не розглядав цей варіант. Тими командами, які пропонували мені контракт, були Челсі, Реал та Барселона.

Я був готовий їхати в Іспанію і певні переговори дійсно були. Я думав про те, як я можу вписатись у команду з Хаві, Ін'єстою та Мессі.

У підсумку, я все одно залишився в Манчестері, але тоді Барселона була неймовірною командою, будь-хто хотів би грати за неї", – розповів Руні.