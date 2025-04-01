Легенда МЮ розповів, як у 2010 році міг перейти в Барселону
Легендарний ексфорвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні розповів, як у 2010 році міг перейти до Барселони.
Слова англійця наводить ESPN.
"У 2010 році я сказав клубу, що не хочу продовжувати контракт та зробив запит на трансфер. Тоді на мене звернули увагу три клуби.
Манчестер Сіті? Їх часто згадують, але я не розглядав цей варіант. Тими командами, які пропонували мені контракт, були Челсі, Реал та Барселона.
Я був готовий їхати в Іспанію і певні переговори дійсно були. Я думав про те, як я можу вписатись у команду з Хаві, Ін'єстою та Мессі.
У підсумку, я все одно залишився в Манчестері, але тоді Барселона була неймовірною командою, будь-хто хотів би грати за неї", – розповів Руні.
Нагадаємо, 39-річний англієць все ж залишив "манкуніанців" у 2017 році та перебрався в Евертон. У 2021 Вейн завершив кар'єру після одного сезону у складі Дербі.
Взимку ексфутболіста звільнили з посади головного тренера аутсайдера Чемпіоншипу.