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Легенда МЮ розповів, як у 2010 році міг перейти в Барселону

Володимир Максименко — 1 квітня 2025, 10:48
Легенда МЮ розповів, як у 2010 році міг перейти в Барселону
Вейн Руні
Getty images

Легендарний ексфорвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні розповів, як у 2010 році міг перейти до Барселони.

Слова англійця наводить ESPN.

"У 2010 році я сказав клубу, що не хочу продовжувати контракт та зробив запит на трансфер. Тоді на мене звернули увагу три клуби.

Манчестер Сіті? Їх часто згадують, але я не розглядав цей варіант. Тими командами, які пропонували мені контракт, були Челсі, Реал та Барселона.

Я був готовий їхати в Іспанію і певні переговори дійсно були. Я думав про те, як я можу вписатись у команду з Хаві, Ін'єстою та Мессі. 

У підсумку, я все одно залишився в Манчестері, але тоді Барселона була неймовірною командою, будь-хто хотів би грати за неї", – розповів Руні.

Нагадаємо, 39-річний англієць все ж залишив "манкуніанців" у 2017 році та перебрався в Евертон. У 2021 Вейн завершив кар'єру після одного сезону у складі Дербі.

Взимку ексфутболіста звільнили з посади головного тренера аутсайдера Чемпіоншипу.

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