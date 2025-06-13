Вокер: Я б віддав чемпіонство АПЛ з Манчестер Сіті заради виграшу трофею з Тоттенгемом

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер зробив відверте зізнання щодо періоду його кар'єри у Тоттенгемі.

Слова 35-річного англійця наводить ESPN.

Вокер виступав за Тоттенгем у часи, коли команда нічого не вигравала. У травні цього року вже без нього "шпори" перервали 17-річну трофейну посуху, обігравши Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи.

Футболіст зізнався, що віддав би один зі своїх шести титулів чемпіона АПЛ, який він здобув у складі Ман Сіті, заради виграшу трофею з Тоттенгемом.

"Я б, напевно, відмовився від одного чемпіонства Англії, щоб виграти Лігу Європи з Тоттенхемом. Якби я міг щось змінити, я просто хотів би мати змогу сказати, що я був у складі "шпор", який виграв трофей, перший з 2007 року. Я знаю, що це означає. Я б віддав і свій другий титул чемпіона Англії, важко віддати один, але за те, що цей момент означав, я б зробив це", – сказав Вокер.

Зазначимо, що Кайл Вокер допоміг Тоттенгему фінішувати другим в АПЛ у 2017 році, одразу після чого він перейшов у Манчестер Сіті за 52,7 мільйона євро.

Раніше з'явилася інформація, що Тоттенгем може перехопити одноклубника Єгора Ярмолюка у Манчестер Юнайтед.