Кривбас зіграє з Лівим берегом, Рух прийматиме Ворсклу в УПЛ

У суботу, 15 березня, матчем Кривбаса та Лівого берега розпочнеться 21 тур Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі, стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.

У перших трьох матчах 2025 року підопічні Вернидуба набрали всього один заліковий бал, поступившись Інгульцю та Вересу.

У другій зустрічі ігрового дня Рух прийматиме Ворсклу на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

У перших трьох стартових матчах весняної частини чемпіонату "рухівці" зазнали двох поразок, поступившись Зорі та ЛНЗ. Втім, у минулому поєдинку львів'яни переграли Інгулець 0:1.

Усі матч можна подивитись на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

21 тур, 15 березня

15:30 Кривбас – Лівий берег

18:00 Рух – Ворскла

Нагадаємо, напередодні криворізький клуб оголосив про підписання хорватського хавбека.