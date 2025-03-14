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Кривбас завершив перехід хорватського півзахисника

Володимир Максименко — 14 березня 2025, 10:37
Кривбас завершив перехід хорватського півзахисника
Ян Юрчец
ФК Кривбас

Криворізький Кривбас оголосив про підписання хорватського півзахисника Яна Юрчеца.

Про це клуб повідомив у своїх соціальних мережах.

Контракт з 24-річним футболістом розраховано на 2,5 роки, а гратиме хавбек під 40-м номером.

Останнім клубом Юрчеца був австрійський Альтах, який він залишив цієї зими. За свій колишній клуб хорват зіграв 62 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 3 асисти.

Раніше Кривбас оголосив про відхід свого футболіста на правах оренди до Інгульця.

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