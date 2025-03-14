Кривбас завершив перехід хорватського півзахисника
Ян Юрчец
ФК Кривбас
Криворізький Кривбас оголосив про підписання хорватського півзахисника Яна Юрчеца.
Про це клуб повідомив у своїх соціальних мережах.
Контракт з 24-річним футболістом розраховано на 2,5 роки, а гратиме хавбек під 40-м номером.
Останнім клубом Юрчеца був австрійський Альтах, який він залишив цієї зими. За свій колишній клуб хорват зіграв 62 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 3 асисти.
Раніше Кривбас оголосив про відхід свого футболіста на правах оренди до Інгульця.