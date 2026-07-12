Названо найкращого гравця матчу Норвегія – Англія на ЧС-2026

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем був визнаний найкращим гравцем поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Норвегії та Англії (1:2).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

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В цьому матчі 23-річний футболіст оформив дубль. Він допоміг "трьом левам" пробитись до півфіналу Мундіаля, здобувши вольову перемогу в додатковий час.

Джуд забив свої п'ятий і шостий голи на турнірі. Англієць наздогнав за цим показником Гаррі Кейна, з яким ділить четверте та п'яте місця в гонці бомбардирів.

Зазначимо, що в наступній стадії турніру підопічні Томаса Тухеля зіграють проти переможця пари Аргентина – Швейцарія. Ця гра відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.