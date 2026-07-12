Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Названо найкращого гравця матчу Норвегія – Англія на ЧС-2026

Денис Іваненко — 12 липня 2026, 03:26
Названо найкращого гравця матчу Норвегія – Англія на ЧС-2026
Деклан Райс і Джуд Беллінгем
Getty Images

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем був визнаний найкращим гравцем поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Норвегії та Англії (1:2).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Реклама:

В цьому матчі 23-річний футболіст оформив дубль. Він допоміг "трьом левам" пробитись до півфіналу Мундіаля, здобувши вольову перемогу в додатковий час.

Джуд забив свої п'ятий і шостий голи на турнірі. Англієць наздогнав за цим показником Гаррі Кейна, з яким ділить четверте та п'яте місця в гонці бомбардирів.

Зазначимо, що в наступній стадії турніру підопічні Томаса Тухеля зіграють проти переможця пари Аргентина – Швейцарія. Ця гра відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Читайте також :
Перевершив Зідана та зрівнявся з Руні: Беллінгем встановив низку рекордів у чвертьфіналі ЧС-2026
збірна Англії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу збірна Норвегії з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Аргентина та Швейцарія оголосили стартові склади на матч 1/4 фіналу ЧС-2026
Збірна Англії завдяки дублю Беллінгема здобула вольову перемогу над командою Норвегії в 1/4 плейоф ЧС-2026
Перевершив Зідана та зрівнявся з Руні: Беллінгем встановив низку рекордів у чвертьфіналі ЧС-2026
Норвегія – Англія: відео голів матчу 1/4 плейоф ЧС-2026
Пікфорд став рекордсменом збірної Англії за матчами на чемпіонатах світу

Останні новини