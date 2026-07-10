ФІФА продаватиме шматки газону зі стадіону, який прийматиме фінал ЧС-2026

ФІФА виставила на продаж шматки газону з арени "Мет-Лайф Стедіум" у Іст-Ратерфорді (США, округ штату Нью-Джерсі), на якому відбуватиметься фінал чемпіонату світу-2026. Ціна цього товару сягатиме до 3000 тисяч доларів.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, стартова вартість клаптика трав'яного покриття арени складатиме 450 доларів. Проте у покупця є можливість собі придбати й колекційні набори з дереном стадіону "Мет-Лайф Стедіум" з різними цінниками. Є варіанти комплектів за 900, 1200 та 3000 доларів.

У них має входити акрилова оболонка з логотипом ЧС-2026, місцем проведення фіналу та його датою і підсумковим рахунком матчу. Також на додачу власник цього набору отримає USB-накопичувач, на якому буде записаний фільм "про автентичність" цьогорічного мундіалю.

У разі, якщо Міжнародна федерація розпродасть усі шматки газону та колекційні набори з ним, вона має отримати близько 11 мільйонів доларів. Утім, цю покупку зможуть зробити не всі, а лише клієнти, які проживають на території США, Великої Британії та Європи.

Зауважимо, що фінал цьогорічної світової першості проходитиме 19 липня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що напередодні ФІФА заборонила англійським фанатам розвішувати на трибунах під час матчів цьогорічної світової першості прапор Британії із підводним човном.