Атлетик зіграв внічию з Севільєю у 8 турі іспанської Ла Ліги

У неділю, 29 вересня, відбулися чергові матчі у межах 8 туру іспанської Ла Ліги.

Атлетик зіграв внічию з Севільєю, а Бетіс мінімально переграв Еспаньол.

Раніше Жирона українця Віктора Циганкова зіграла внічию з Сельтою.

Також сьогодні відбудеться центральний матч туру – Атлетико у мадридському дербі зіграє проти Реалу.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

8 тур, 29 вересня

Жирона – Сельта 1:1 (0:1)

Атлетик – Севілья 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Хаурегісар, 1:1 – 90+3 Паділья (аг)

Вилучення: 82 Агірресабала

Бетіс – Еспаньйол 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 85 Ло Чельсо

22: 00 Атлетико – Реал

Сьогодні, 29 вересня, Жирона Віктора Циганкова зіграла внічию з Сельтою (1:1) у матчі 8 туру Ла Ліги.

Статистичний портал SofaScore виставив оцінки за підсумками поєдинку, в якому український вінгер отримав 7.6 бали, що є одним з найкращих показників команди.