Атлетик зіграв внічию з Севільєю у 8 турі іспанської Ла Ліги
У неділю, 29 вересня, відбулися чергові матчі у межах 8 туру іспанської Ла Ліги.
Атлетик зіграв внічию з Севільєю, а Бетіс мінімально переграв Еспаньол.
Раніше Жирона українця Віктора Циганкова зіграла внічию з Сельтою.
Також сьогодні відбудеться центральний матч туру – Атлетико у мадридському дербі зіграє проти Реалу.
Атлетик – Севілья 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 36 Хаурегісар, 1:1 – 90+3 Паділья (аг)
Вилучення: 82 Агірресабала
Бетіс – Еспаньйол 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 85 Ло Чельсо
22: 00 Атлетико – Реал
Сьогодні, 29 вересня, Жирона Віктора Циганкова зіграла внічию з Сельтою (1:1) у матчі 8 туру Ла Ліги.
Статистичний портал SofaScore виставив оцінки за підсумками поєдинку, в якому український вінгер отримав 7.6 бали, що є одним з найкращих показників команди.