Стала відома оцінка Циганкова у матчі 8 туру Ла Ліги проти Сельти

Сьогодні, 29 вересня, Жирона Віктора Циганкова зіграла внічию з Сельтою (1:1) у матчі 8 туру Ла Ліги.

Статистичний портал SofaScore виставив оцінки за підсумками поєдинку, в якому український вінгер отримав 7.6 бали, що є одним з найкращих показників команди. Циганков відіграв увесь матч, віддав 34 точні паси, створив один гольовий момент та завдав 1 удар у ствір воріт.

Найгіршу оцінку у матчі отримав одноклубник українця Абель Руїз.

Найкращим гравцем поєдинку було визнано нападника Сельти Іаго Аспаса, який вийшов на поле на 65 хвилині матчу та забив м'яч, який приніс команді одне очко.

Нагадаємо, нещодавно стали відомі оцінки Віталія Миколенка, Єгора Ярмолюка та Михайла Мудрика у матчах 6 туру Англійської Прем'єр-ліги.