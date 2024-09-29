Жирона Циганкова втратила перемогу проти Сельти у матчі 8 туру Ла Ліги

Сьогодні, 29 вересня, відбувся матч 8 туру Ла Ліги. Жирона Віктора Циганкова втратила перемогу проти Сельти.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

У першій половині зустрічі гості активно почали гру та під кінець тайму після навісної передачі Дейлі Блінда, Янгель Еррера відкрив рахунок у матчі. Це перший гол венесуельця у сезоні.

Другий тайм розпочався з домінації гостей, яка тривала до кінця поєдинку. Жирона намагалась зберегти мінімальну перемогу, проте під кінець зустрічі 37-річний Яго Аспас зрівняв рахунок та приніс очко своїй команді. Циганков відіграв увесь поєдинок, результативними діями не відзначився.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

8 тур, 29 вересня

Сельта Віго – Жирона 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Еррера, 1:1 – Аспас

Нагадаємо, вчора свою дебютну перемогу у сезоні здобув Хетафе, який з рахунком (2:0) обіграв Алавес. Завдяки цій перемозі клуб одразу піднявся з передостаннього місця на 14-те.

Барселона на виїзді сенсаційно програла Осасуні (4:2). Це перша поразка каталонців у сезоні.