ПСЖ з дублем Дембеле здолав Сент-Етьєн, Монпельє вдев'ятьох програв Анже у 17 турі Ліги 1

У неділю, 12 січня, відбулися матчі 17 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.

Найбільш цікавим видався поєдинок між Монпельє та Анже, який завершився перемогою других з рахунком 3:1. Останні 10 хвилин Монпельє грали вдев'ятьох. На той момент рахунок був ще 2:1, проте на останніх секундах гри забив Ферхат.

Також лідер чемпіонату ПСЖ мінімально здолав Сент-Етьєн з результатом 2:1. Обидва голи забив Дембеле. З ідентичним рахунком Ланс переміг Гавр і Страсбург виявився сильнішим за Тулузу.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

17 тур, 12 січня

Гавр – Ланс 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 8 Аю, 1:1 – 28 Кояліпу, 1:2 – 77 Мачадо

Монпельє – Анже 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Леполь, 1:1 – 61 Саваньє, 1:2 – 69 Леполь, 1:3 – 90+9 Ферхат

Вилучення: Куяте 84 (друга жовта), Феррі (пряма червона)

Тулуза – Страсбург 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 14 Емега, 0:2 – 26 Емега, 1:2 – 35 Дукуре (а.г.)

ПСЖ – Сент-Етьєн 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Дембеле, 2:0 – 23 Дембеле, 2:1 – 64 Давіташвілі

Напередодні Лілль у більшості не зміг пробити голкіпера Осера, Монако втратив очки у грі з Нантом.

Нагадаємо, що 5 січня ПСЖ став переможцем Суперкубку Франції.