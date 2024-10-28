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Тростянець розгромив Ворсклу-2 у 12 турі Другої ліги

Олександр Булава — 28 жовтня, 13:50
Тростянець розгромив Ворсклу-2 у 12 турі Другої ліги

Сьогодні, 28 жовтня, в межах 12 туру Другої ліги відбувся один матч.

Тростянець у домашньому поєдинку обіграв Ворсклу-2. Зустріч завершилась з рахунком 6:1.

Чемпіонат України – Друга ліга
12 тур, 28 жовтня

Тростянець – Ворскла-2 6:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 11 Сергійчук, 2:0 – 25 Тишинінок, 3:0 – 36 Деревинський, 3:1 – 52 Черниш, 4:1 – 82 Зоря, 5:1 – 83 Зоря, 6:1 – Коваленко

Наразі лідером чемпіонату у групі В залишається друга команда Колоса, в активі якої 29 очок. Тростянець з 14 балами посідає 6-те місце, Ворскла-2 йде 9-ю з 9 очками.

Напередодні дубль Руха переміг другу команду Полісся, Колос-2 здолав Локомотив.

Чемпіонат України, Друга ліга ФК Тростянець Ворскла-2

Ворскла-2

Нива Вінниця розгромила Ворсклу-2 у 11 турі Другої ліги
Гірник-Спорт здолав дубль Ворскли у 9 турі Другої ліги
Чернігів здолав Ворсклу-2 у 7 турі Другої ліги
Дубль Колоса впевнено здолав другу команду Ворскли у 6 турі Другої ліги
Дубль Металіст 1925 переміг Ворсклу-2 у 4 турі Другої ліги

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