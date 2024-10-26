Дубль Руха переміг другу команду Полісся, Реал-Фарма здолала Вільхівці у 12 турі Другої ліги

Сьогодні, 26 жовтня, в межах 12 туру Другої ліги відбулося 2 матчі.

У першому поєдинку дня зійшлися другі команди Руха та Полісся. Львів'яни здобули впевнену перемогу 2:0, усі голи були забиті впродовж 17 хвилин першого тайму.

Реал-Фарма здолала Вільхівці, відзначившись голом на 83 хвилині основного часу.

Чемпіонат України – Друга ліга

12 тур, 26 жовтня

Полісся 2 – Рух 2 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 1 Кітела, 0:2 – 17 Дзюнь.

Вільхівці – Реал-Фарма 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 13 Лиховідов (пен), 1:1 – 62 Немчанінов, 1:2 – 81 Марченко.

Наразі лідером чемпіонату у групі А залишається друга команда Руха. В активі львів'ян 26 очок після 12 матчі. У групі В лідирує дубль Колоса з 29 балами.

Нагадаємо, напередодні Чайка розгромила другу команду Металіста 1925. Пробій Городенка здолав Ниву Т. 2.