Чемпіон Данії може підписати українського нападника

Український нападник турецького Трабзонспора Данило Сікан може продовжити кар'єру в чемпіонаті Данії.

Про це повідомляє A Spor.

За інформацією джерела, на форварда збірної України претендує чинний чемпіон Копенгаген. Також цей клуб здобув Кубок країни в розіграші 2024/25 та в наступному сезоні зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Сікан став гравцем Трабзонспора в січні, перейшовши з Шахтаря. Деталі угоди не розголошуються.

За попередньою інформацією, сума трансферу склала 6 мільйонів євро, також в угоді передбачені бонуси та відсоток від наступного перепродажу футболіста.

Сікан узяв участь у 18 поєдинках цього сезону, забив 3 м'ячі та віддав 2 гольові передачі. Нещодавно повідомлялося, що Трабзонспор влітку може продати українського гравця.