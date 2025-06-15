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Чемпіон Футбол

Чемпіон Данії може підписати українського нападника

Микола Дендак — 15 червня 2025, 11:21
Чемпіон Данії може підписати українського нападника
Данило Сікан
ФК Трабзонспор

Український нападник турецького Трабзонспора Данило Сікан може продовжити кар'єру в чемпіонаті Данії.

Про це повідомляє A Spor.

За інформацією джерела, на форварда збірної України претендує чинний чемпіон Копенгаген. Також цей клуб здобув Кубок країни в розіграші 2024/25 та в наступному сезоні зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Сікан став гравцем Трабзонспора в січні, перейшовши з Шахтаря. Деталі угоди не розголошуються.

За попередньою інформацією, сума трансферу склала 6 мільйонів євро, також в угоді передбачені бонуси та відсоток від наступного перепродажу футболіста.

Сікан узяв участь у 18 поєдинках цього сезону, забив 3 м'ячі та віддав 2 гольові передачі. Нещодавно повідомлялося, що Трабзонспор влітку може продати українського гравця.

Копенгаген Трабзонспор Данило Сікан

Трабзонспор

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