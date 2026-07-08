Челсі за 50 мільйонів євро підписав вінгера Спортинга

Челсі оголосив про підписання 19-річного вінгера Спортинга Жовані Кенда.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

Сторони уклали контракт до 2030 року, про фінансові деталі не розголошується, втім, за інформацією авторитетного порталу Transfermarkt, сума трансферу склада 50 мільйонів євро.

Кенда минулого сезону провів 32 матчі за Спортинг в усіх турнірах, забивши 6 голів та віддавши 9 асистів.

На рахунку гравця також 12 матчів за молодіжну збірну Португалії, в яких він записав до активу 7 голів.

Напередодні стало відомо, що лідер збірної Швейцарії сенсаційно відмовився переходити у Челсі.