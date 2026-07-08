Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Челсі за 50 мільйонів євро підписав вінгера Спортинга

Олексій Мурзак — 8 липня 2026, 21:31
Челсі за 50 мільйонів євро підписав вінгера Спортинга
Жовані Кенда
ФК Челсі

Челсі оголосив про підписання 19-річного вінгера Спортинга Жовані Кенда.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

Сторони уклали контракт до 2030 року, про фінансові деталі не розголошується, втім, за інформацією авторитетного порталу Transfermarkt, сума трансферу склада 50 мільйонів євро.

Кенда минулого сезону провів 32 матчі за Спортинг в усіх турнірах, забивши 6 голів та віддавши 9 асистів.

На рахунку гравця також 12 матчів за молодіжну збірну Португалії, в яких він записав до активу 7 голів.

Напередодні стало відомо, що лідер збірної Швейцарії сенсаційно відмовився переходити у Челсі.

Спортинг Футбольні трансфери Челсі

Челсі

Манчестер Юнайтед за 50 млн фунтів підпише хавбека Челсі
Вінгер Челсі може стати одноклубником Миколенка в Евертоні
Лідер збірної Швейцарії сенсаційно відмовився переходити у Челсі
Рома націлилась на трансфер вінгера Челсі
Челсі підписав найкращого захисника Серії А

Останні новини