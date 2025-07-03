ПСЖ – Баварія: де дивитися матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу

Парі Сен-Жермен зіграє із мюнхенською Баварією у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться у суботу, 5 липня, на арені "Мерседес-Бенц Стедіум" в Атланті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

ПСЖ на шляху до 1/4 фіналу обіграв Інтер Маямі із розгромним рахунком. Усі м'ячі чинні переможці Ліги чемпіонів забили у першому таймі.

Баварія своєю чергою в яскравому поєдинку із 6 голами виявилася сильнішою за бразильський Фламенгу.