Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

ПСЖ – Баварія: де дивитися матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу

Станіслав Лисак — 3 липня 2025, 00:22
ПСЖ – Баварія: де дивитися матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу
Getty Images

Парі Сен-Жермен зіграє із мюнхенською Баварією у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться у суботу, 5 липня, на арені "Мерседес-Бенц Стедіум" в Атланті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

ПСЖ на шляху до 1/4 фіналу обіграв Інтер Маямі із розгромним рахунком. Усі м'ячі чинні переможці Ліги чемпіонів забили у першому таймі.

Баварія своєю чергою в яскравому поєдинку із 6 голами виявилася сильнішою за бразильський Фламенгу.

Баварія Клубний чемпіонат світу ПСЖ

Клубний чемпіонат світу

Палмейрас – Челсі: де дивитися матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу
Флуміненсе – Аль-Хіляль: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу
Вирішуємо проблеми як можемо: ФІФА роздавала безкоштовні квитки на матчі 1/8 фіналу КЧС-2025
Реал – Боруссія та ще одне "європейське дербі": визначилися пари-чвертьфіналісти клубного ЧС
Реал завдяки голу Гарсії вибив Ювентус в 1/8 КЧС-2025

Останні новини