Челсі розірвав контракт із зірковим Стерлінгом

Лондонський Челсі оголосив про відхід 31-річного правого вінгера Рахіма Стерлінга, який отримав статус вільного агента.

Про це повідомляє сайт "синіх".

Англійський клуб зазначив, що співпрацю, яка була спершу розрахована до 30 червня 2027 року, перервано за взаємною згодою обох сторін.

"Ми дякуємо Рахіму за внесок, який він зробив, бувши гравцем Челсі, і бажаємо йому успіхів на наступному етапі кар'єри", – йдеться у новині лондонців.

Нагадаємо, що Рахім грав за "аристократів" із літа 2022-го. Щоправда, у цих виступах була перерва на оренду у лондонський Арсенал. У футболці Челсі Стерлінг провів 81 матч, у яких забив 19 голів та віддав 15 асистів. У поточному сезоні-2025/26 вінгер ще не провів жодного поєдинку.

Челсі намагалось продати Стерлінга в італійське Наполі. Однак до стадії перемовин справа так і не дійшла. Ще раніше була інформація, що англійський футболіст відмовився від трансферу у Саудівську Аравію.

Відзначимо, що за свою футбольну кар'єру Стерлінг пограв не лише за Челсі, Арсенал і МанСіті, а й значну частину свого життя віддав Ліверпулю.