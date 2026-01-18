Челсі запропонував Наполі підписати Стерлінга

Лондонський Челсі запропонував Наполі підписати вінгера Рахіма Стерлінга.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Стерлінг не входить у плани "синіх" та готовий покинути клуб під час зимового трансферного вікна. Керівництво Челсі працює над можливими варіантами для гравця та запропонувало його кандидатуру Наполі.

Переговорів поки що немає, але італійський клуб розглядає пропозицію.

31-річний Рахім Стерлінг має чинний контракт із Челсі, розрахований до 2027 року. Цього сезону нападник ще не виходив на поле. Минулий сезон Рахім провів в оренді за лондонський Арсенал. В складі команди Артети він провів 28 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, що у листопаді Рахім Стерлінг відмовився переходити в чемпіонат Саудівської Аравії.