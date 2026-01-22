Українська правда
Челсі хоче перехопити орендованого Ноттінгемом хавбека Ювентуса

Микола Літвінов — 22 січня 2026, 20:44
Дуглас Луїс
ФК Ноттінгем Форест

Лондонський Челсі вивчає можливість підписання бразильського півзахисника Дугласа Луїса на правах оренди на решту поточного сезону.

Про це повідомляє Девін Орнштейн.

Керівництво "синіх" вважає, що прихід гравця національної збірної Бразилії має додати якості у центрі поля, забезпечити команді необхідний досвід та створити глибину складу до літа.

Наразі 27-річний хавбек перебуває на правах оренди у Ноттінгем Форест (куди його віддав туринський Ювентус). У цьому сезоні Луїс відіграв за "червоно-білих" 13 матчів, з яких у 3 вийшов на заміну. У них відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, що нещодавно Челсі запропонував Наполі підписати вінгера Рахіма Стерлінга.

Дуглас Луїс

