Лідер Астон Вілли переніс операцію та пропустить 9 місяців

Опорний півзахисник збірної Бельгії та Астон Вілли Амаду Онана переніс операцію через розрив передньої хрестоподібної зв'язки.

Про це повідомляє L'Equipe.

Наразі на хавбека очікує тривале відновлення, яке займе щонайменше 9 місяців.

Бельгієць травмувався у поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2026 проти США (4:1), він був змушений залишити поле вже на 21-й хвилині зустрічі.

Минулого сезону Онана був одним із ключових гравців Астон Вілли. На рахунку півзахисника 38 матчів та два голи за "вілланів".

За збірну Бельгії хавбек зіграв 33 матчі та забив 1 гол. На чемпіонаті світу-2026 Онана взяв участь у чотирьох поєдинках.

Раніше повідомлялося, що атакувальний півзахисник Астон Вілли та збірної Англії Морган Роджерс стане гравцем Челсі.