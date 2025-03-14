Челсі домовився про придбання трансферної цілі Манчестер Юнайтед

Челсі досягнув домовленості зі Спортингом про трансфер вінгера Жеовані Кенди.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "сині" заплатять за 17-річного португальця 45-50 мільйонів євро. Це недалеко від тієї суми, яку в січні планував віддати за гравця Манчестер Юнайтед. Також повідомлялося, що манкуніанці погодили контракт з футболістом.

Проте Челсі перехопив Кенду, угода з яким буде розрахована до літа 2033 року з можливістю продовження ще на рік. Португалець вже пройшов медичне обстеження.

Клуби домовилися, що Кенда проведе у Лісабоні ще один сезон, після чого влітку 2026 року він приєднається до нових одноклубників у Лондоні.

У нинішньому сезоні Жеовані Кенда провів 43 матчі, у яких записав на свій рахунок два голи та вісім результативних передач.

Нагадаємо, що вчора Челсі вдруге обіграв Копенгаген та став одним з учасників чвертьфіналу Ліги конференцій-2024/25.