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Контракт готовий: Манчестер Юнайтед лідирує в гонці за вінгера Спортинга

Олексій Погорелов — 12 лютого 2025, 13:08
Вінгер Спортинга Жеовані Кенда
Жеовані Кенда
Eurosport

Манчестер Юнайтед вважається головним претендентом на те, щоб придбати талановитого вінгера Спортинга Жеовані Кенда.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, манкуніанці лідирують у гонці за 17-річного португальця, чей трансфер має відбутися наступного літа.

Більше того, "червоні дияволи" вже запропонували футболісту контракт, який розрахований до літа 2030 року з опцією продовження на рік.

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Одним з факторів на користь МЮ може стати його нинішній тренер Рубен Аморім, який до цього протяго 4,5 років працював у лісабонському клубі.

У нинішньому сезоні Жеовані Кенда взяв участь у 37 матчах, у яких він записав на свій рахунок 2 голи та 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 30 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що регбійна асоціація Нової Зеландії подала до суду на співвласників Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Спортинг Рубен Аморім

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