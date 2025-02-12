Контракт готовий: Манчестер Юнайтед лідирує в гонці за вінгера Спортинга
Манчестер Юнайтед вважається головним претендентом на те, щоб придбати талановитого вінгера Спортинга Жеовані Кенда.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, манкуніанці лідирують у гонці за 17-річного португальця, чей трансфер має відбутися наступного літа.
Більше того, "червоні дияволи" вже запропонували футболісту контракт, який розрахований до літа 2030 року з опцією продовження на рік.
Одним з факторів на користь МЮ може стати його нинішній тренер Рубен Аморім, який до цього протяго 4,5 років працював у лісабонському клубі.
У нинішньому сезоні Жеовані Кенда взяв участь у 37 матчах, у яких він записав на свій рахунок 2 голи та 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 30 мільйонів євро.
Раніше стало відомо, що регбійна асоціація Нової Зеландії подала до суду на співвласників Манчестер Юнайтед.