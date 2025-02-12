Контракт готовий: Манчестер Юнайтед лідирує в гонці за вінгера Спортинга

Манчестер Юнайтед вважається головним претендентом на те, щоб придбати талановитого вінгера Спортинга Жеовані Кенда.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, манкуніанці лідирують у гонці за 17-річного португальця, чей трансфер має відбутися наступного літа.

Більше того, "червоні дияволи" вже запропонували футболісту контракт, який розрахований до літа 2030 року з опцією продовження на рік.

#ManchesterUnited are currently leading the race to sign #SportingCP’s young talent Geovany #Quenda (born in 2007). Offerred a contract until 2030 with the option for 2031. #transfers #MUFC #mutd — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 12, 2025

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Одним з факторів на користь МЮ може стати його нинішній тренер Рубен Аморім, який до цього протяго 4,5 років працював у лісабонському клубі.

У нинішньому сезоні Жеовані Кенда взяв участь у 37 матчах, у яких він записав на свій рахунок 2 голи та 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 30 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що регбійна асоціація Нової Зеландії подала до суду на співвласників Манчестер Юнайтед.