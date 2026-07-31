Челсі оштрафували на 10 млн фунтів та наклали умовний трансферний бан

Футбольна асоціація Англії (FA) наклала штраф на лондонський Челсі у розмірі 10 мільйонів фунтів (13,41 мільйона доларів) та умовну заборону на реєстрацію нових гравців протягом наступних двох трансферних вікон, тобто до 30 червня 2027 року.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, клуб міг отримати ще покарання у вигляді втрати очок, утім "Сині" змогли виграти апеляцію, й завдяки цьому уникли цього дисциплінарного рішення.

Лондонський колектив звинувачують в 74 порушеннях правил регламенту. Серед них фігурували зловживання у вигляді незаконних інвестицій з боку третіх осіб та нелегальна співпраця з посередниками. Всі 74 правопорушення Челсі визнав.

Нагадаємо, що напередодні після 2 років дискваліфікації через вживання допінг-речовини мельдонію повернувся до футболу український вінгер Михайло Мудрик.

Додамо, що Челсі завершив попередню кампанію в АПЛ на 10-й позиції в турнірній таблиці.