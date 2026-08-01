Це складне випробування: легенда Динамо оцінив перспективи Мудрика повернутись на найвищий рівень

Сергій Балтача висловився про повернення Михайла Мудрика до футболу після рішення CAS скоротити термін дискваліфікації через провалений допінг-тест.

Його слова передає Sport-express.

Легенда Динамо пояснив, що стане головним випробуванням для українця. Він вважає, що психологічний тиск для вінгера Челсі буде більшим викликом, ніж повернення фізичної форми.

"Звісно, це складне випробування, адже бракувало ігрової практики, а у пресі вирував суцільний негатив. Утім, я переконаний, що це не повинно зламати гравця. Коли людина щиро прагне грати, повернутися до своєї улюбленої справи та знову все довести – вона із цим впорається. Тут питання не стільки у фізичному стані: його можна повернути через три-чотири матчі або за місяць повноцінної роботи. Найважче – це саме моральний аспект. Тривалий час перебувати під тиском думок про те, що тебе вважають "поганим футболістом" чи звинувачують у допінгу – це найскладніше. Тепер Мудрику просто потрібно виходити на поле та доводити свою спроможність. Усе залежить від його внутрішніх морально-вольових якостей, і я вірю, що він зможе", – сказав Балтача.

Нагадаємо, що напередодні Спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію Михайла Мудрика на чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що футболіст може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

Востаннє українець виходив на поле ще наприкінці листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. В тій грі Мудрик забив гол.

Напередодні про перспективи зіркового вінгера також висловився Фабріціо Романо. Інсайдер розповів про плани Челсі щодо футболіста.