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Інтер Маямі з Мессі не зміг переграти Аль-Ахлі на старті клубного ЧС

Володимир Максименко — 15 червня 2025, 07:16
Інтер Маямі з Мессі не зміг переграти Аль-Ахлі на старті клубного ЧС
Інтер Маямі

У ніч з 14 на 15 червня відбувся матч-відкриття клубного чемпіонату світу між єгипетським Аль-Ахлі та Інтером Маямі.

Команди не змогли з'ясувати переможця, розписавши нічию 0:0.

Попри наявність у складі колективу з Флориди головних зірок в особі Ліонеля Мессі, Луїса Суареса та Серхіо Бускетса, матч пройшов на зустрічних курсах, а до перемоги були ближче саме гості з Каїру.

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Наприкінці першого тайму Трезеге не зміг переграти голкіпера Інтера з 11-метрової позначки, а матч так і завершився внічию.

Клубний чемпіонат світу
Група А, 1 тур
15 червня

Аль-Ахлі – Інтер Маямі 0:0

Ввечері відбудеться ще два поєдинки в межах першого туру КЧС – Баварія зіграє проти Окленд Сіті, а ПСЖ зустрінеться з мадридським Атлетико.

Раніше проведення клубного чемпіонату світу розкритикував президент Ла Ліги Тебас.

Аль-Ахлі Інтер Маямі Клубний чемпіонат світу

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