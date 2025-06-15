Інтер Маямі з Мессі не зміг переграти Аль-Ахлі на старті клубного ЧС
У ніч з 14 на 15 червня відбувся матч-відкриття клубного чемпіонату світу між єгипетським Аль-Ахлі та Інтером Маямі.
Команди не змогли з'ясувати переможця, розписавши нічию 0:0.
Попри наявність у складі колективу з Флориди головних зірок в особі Ліонеля Мессі, Луїса Суареса та Серхіо Бускетса, матч пройшов на зустрічних курсах, а до перемоги були ближче саме гості з Каїру.
Наприкінці першого тайму Трезеге не зміг переграти голкіпера Інтера з 11-метрової позначки, а матч так і завершився внічию.
Клубний чемпіонат світу
Група А, 1 тур
15 червня
Аль-Ахлі – Інтер Маямі 0:0
Ввечері відбудеться ще два поєдинки в межах першого туру КЧС – Баварія зіграє проти Окленд Сіті, а ПСЖ зустрінеться з мадридським Атлетико.
Раніше проведення клубного чемпіонату світу розкритикував президент Ла Ліги Тебас.