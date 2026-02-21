Романо повідомив, коли та де відновить тренерську кар'єру Зідан

Відомий інсайдер Фабріціо Романо відреагував на чутки щодо тренерської кар'єри Зінедіна Зідана, якого останнім часом активно сватають у мадридський Реал.

Свою реакцію він опублікував на власному Youtube-каналі.

Італійський журналіст заявив, що француз уже має усну домовленість щодо наступного місця роботи. Це буде не іспанський гранд, а рідна національна збірна.

"Навколо Зінедіна Зідана завжди багато чуток про мадридський Реал і не тільки. Проте мені кажуть, що все залишається зрозумілим. Я так розумію, що між ним і Федерацією футболу Франції вже готова усна домовленість про те, що Зідан стане наступним тренером збірної Франції після чемпіонату світу. Зараз повна концентрація на ЧС із Дешамом, максимальна повага до федерації, до французьких гравців і до самого Дешама. Попереду турнір, але очікується, що після нього Зінедін повернеться до роботи й очолить національну збірну. Проте, знову ж таки, це лише слова. У футболі, поки ви нічого не підписали, може статися що завгодно – особливо з тренерами, де немає переговорів між клубами, а лише між тренером та організацією. Ось чому ситуація із Зіданом залишається на рівні готової усної домовленості з Федерацією футболу Франції, яка чекає на завершення чемпіонату світу", – сказав Романо.

Зазначимо, що Зінедін Зідан залишив посаду головного тренера Реала в червні 2021 року й відтоді перебуває без роботи. Він очолював протягом кар'єри тільки "вершкових", з якими здобув 11 трофеїв.

Дідьє Дешам працює у збірній Франції з липня 2012 року. Під його керівництвом команда провела 175 матчів, ставши по одному разу чемпіоном світу та переможцем Ліги націй.

Нагадаємо, що раніше Зідан називав єдиного футболіста сучасності, який викликає в нього захоплення. Він виділив зірку Ла Ліги.