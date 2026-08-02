Потрібно близько двох місяців: екстренер Мудрика – про повернення до складу Челсі

Колишній тренер Михайла Мудрика в академії Шахтаря та київському Арсеналі Ігор Леонов відреагував на повернення вінгера у великий футбол після рішення CAS скоротити термін дискваліфікації через провалений допінг-тест.

Його слова передає Sport.ua.

Фахівець розповів про професіоналізм гравця та прогнозує його швидке повернення на піковий рівень.

"Я дуже радий, що такий талановитий футболіст повертається у великий футбол. Правда перемогла. Я досі вважаю, що Михайло не винний. Впевнений, що заборонена речовина випадково потрапила до його організму. Скільки його знаю, він завжди дотримувався режиму, правильно харчувався. Не сумніваюся, що найближчим часом він вийде на той рівень, на якому був до дискваліфікації, а може, стане кращим. Знаючи потенціал Мудрика та його бажання грати у футбол, він стане гравцем світового класу. Михайло – фанат своєї справи. Якщо буде довіра з боку головного тренера, цей гравець не підведе. Я вірю, що Хабі Алонсо дасть шанс Мудрику поборотися за місце в основі Челсі. 70 мільйонів не просто так віддають за футболіста, тож такими гравцями не розкидаються, навіть якщо людина була дискваліфікована. Знову ж таки, за повної довіри від наставника, Мудрику, думаю, буде достатньо близько двох місяців, щоб бути в повній бойовій готовності", – заявив Леонов.

Нагадаємо, що напередодні Спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію Михайла Мудрика на чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що футболіст може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

Востаннє українець виходив на поле ще наприкінці листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. В тій грі Мудрик забив гол.