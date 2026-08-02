Мудрик повертається: українець приєднається до Челсі в Гонконгу

Український вінгер Михайло Мудрик найближчим часом приєднається до Челсі в Гонконгу, де лондонський клуб проводить передсезонне турне.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Після прибуття футболіст розпочне тренування з командою під керівництвом головного тренера Хабі Алонсо та буде доступний для роботи в загальній групі.

Нагадаємо, напередодні Спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію Михайла Мудрика на чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що футболіст може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

Востаннє українець виходив на поле ще наприкінці листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. В тій грі Мудрик забив гол.

Раніше Хабі Алонсо відреагував на новину про зняття дискваліфікації з Мудрика.