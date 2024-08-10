Манчестер Сіті у серії пенальті здолав Манчестер Юнайтед у матчі за Суперкубок Англії

Манчестер Сіті переміг Манчестер Юнайтед та здобув Суперкубок Англії.

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1. На гол Алехандро Гарначо наприкінці поєдинку Сіті відповіли влучним ударом Бернарду Сілви.

За регламентом турніру не передбачені екстратайми, тож команди визначили сильнішого у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими були гравці "синіх". У Юнайтед свої удари не реалізували Еванс та Санчо, у Сіті невдала спроба у Сілви.

Суперкубок Англії-2024

10 серпня

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 1:1 (0:0) - після пенальті 7:6

Голи: 0:1 - 82 Гарначо, 1:1 - 89 Сілва

Напередодні Манчестер Сіті представив нову виїзну форму, яка є відсиланням до тріумфу 25-річної давнини.