Баєр призначив нового головного тренера

Іспанський фахівець Карлес Мартінес Новель призначений на посаду головного тренера леверкузенського Баєра.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

На цій посаді Мартінес Новель замінив Каспера Юльмана, який очолював команду з вересня 2025 року. Сам же 42-річний іспанець наприкінці сезону покинув Тулузу, яка стала його першим самостійним тренерським досвідом на дорослому рівні – до цього він очолював збірну Кувейту U-20. Він очолював французький клуб з червня 2023 року.

Контракт із Мартінесом Новелем розрахований на два роки – до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося про те, що Баєру запропонували послуги Альваро Арбелоа, проте німецький клуб від них відмовився. Пріоритетною кандидатурою для Баєра був Андоні Іраола, проте він напередодні очолив Ліверпуль.