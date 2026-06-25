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Арсенал викупив захисника Баєра

Олександр Булава — 25 червня 2026, 18:24
Арсенал викупив захисника Баєра
П'єро Інкап'є
Арсенал

Захисник Баєра та збірної Еквадору П'єро Інкап'є стане гравцем Арсенала.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Каноніри" активував опцію викупу 24-річного оборонця, який стане їх гравцем з 1 липня. Фінансові деталі не розголошуються.

Минулий сезон П'єро провів за Арсенал на правах оренди. Він зіграв у 39 матчах у всіх турнірах, відзначився голом та 2 асистами.

Напередодні повідомлялося, що Ювентус відмовився продавати в лондонський Арсенал турецького вінгера Кенана Їлдиза за 100 млн євро.

Раніше Олександр Зінченко розповів, чому вирішив покинути Арсенал.

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