Арсенал викупив захисника Баєра

Захисник Баєра та збірної Еквадору П'єро Інкап'є стане гравцем Арсенала.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Каноніри" активував опцію викупу 24-річного оборонця, який стане їх гравцем з 1 липня. Фінансові деталі не розголошуються.

Минулий сезон П'єро провів за Арсенал на правах оренди. Він зіграв у 39 матчах у всіх турнірах, відзначився голом та 2 асистами.

Напередодні повідомлялося, що Ювентус відмовився продавати в лондонський Арсенал турецького вінгера Кенана Їлдиза за 100 млн євро.

Раніше Олександр Зінченко розповів, чому вирішив покинути Арсенал.