Арсенал викупив захисника Баєра
П'єро Інкап'є
Арсенал
Захисник Баєра та збірної Еквадору П'єро Інкап'є стане гравцем Арсенала.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Каноніри" активував опцію викупу 24-річного оборонця, який стане їх гравцем з 1 липня. Фінансові деталі не розголошуються.
Минулий сезон П'єро провів за Арсенал на правах оренди. Він зіграв у 39 матчах у всіх турнірах, відзначився голом та 2 асистами.
Напередодні повідомлялося, що Ювентус відмовився продавати в лондонський Арсенал турецького вінгера Кенана Їлдиза за 100 млн євро.
Раніше Олександр Зінченко розповів, чому вирішив покинути Арсенал.