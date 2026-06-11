Баєр підписав 16-річного німецького вундеркінда

Один із головних молодих талантів німецького футболу, 16-річний опорний півзахисник берлінської Герти Кеннет Айххорн, став гравцем Баєра.

Про це повідомляє пресслужба леверкузенського клубу.

Айххорн уклав із Баєром довгостроковий контракт, точні терміни дії якого не розголошуються. За інформацією ЗМІ, Герта отримала за 16-річного таланта 9 мільйонів євро. У складі Баєра хавбек виступатиме під 18-м номером.

У сезоні-2025/26 Айххорн провів 19 матчів за Герту в усіх турнірах, і відзначився у них двома забитими голами. Забив 2 голи в 4 матчах за збірну Німеччини U-17.

Минулого тижня Баєр призначив Карлеса Мартінеса Новеля на посаду нового головного тренера команди. На цій посаді він замінив Каспера Юльмана.