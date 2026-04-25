Інтер націлився на 18-річного вінгера збірної Боснії і Герцеговини

Олег Дідух — 25 квітня 2026, 18:15
Міланський Інтер проявляє інтерес до 18-річного вінгера австрійського РБ Зальцбург і збірної Боснії і Герцеговини Керіма Алайбеговича.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Інтер уже почав робити активні кроки до підписання гравця, зважаючи на конкуренцію з боку інших іменитих італійських клубів, зокрема Роми. Алайбегович може стати не єдиним боснійським новачком Інтера у літнє трансферне вікно – також міланці працюють над підписанням захисника Сассуоло Таріка Мухаремовича.

Контракт Алайбеговича з РБ Зальцбург діє до літа 2029 року, трансферна вартість наразі оцінюється в 15 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку вінгера 12 голів і 4 асиста в 40 матчах у всіх турнірах на клубному рівні. Також він відзначився 1 голом у 8 матчах за збірну Боснії і Герцеговини.

