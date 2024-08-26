Челсі може провести кілька переходів до завершення трансферного вікна
Лондонський Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, може здійснити кілька трансферів до 1 вересня, коли завершиться вікно для літніх переходів.
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Бен Джейкобс.
Пріоритетом "синіх" є підписання форварда і один з варіантів — це Віктор Осміхен з Наполі. Для проведення цього трансферу Челсі має розширити зарплатний бюджет.
Лондонці готові відпустити Рахіма Стерлінга, на якого вже претендують Астон Вілла та Ювентус. Також зазначається, що підписання Джейдона Санчо є непростим через велику зарплату англійського півзахисника.
Напередодні Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, у яскравому поєдинку з 8 голами здолав Вулвергемптон. Українець провів на полі увесь перший тайм, гольовими діями не відзначався. По перерві його замінив Педру Нету.