Челсі може обміняти двох гравців на Санчо

Челсі готовий обміняти двох гравців команди на вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо.

Про це повідомляє видання Sky Sports.

Лондонці готові віддати англійського півзахисника Рахіма Стерлінга, на якого не розраховує головний тренер Енцо Мареска, а також лівого захисника Бена Чілвелла.

Паралельно з цим 24-річний Санчо веде переговори з туринським Ювентусом. Перешкодою для переходу є нинішня зарплата гравця — 20 млн євро на рік. Нагадаємо, на початку минулого сезону через конфлікт з Еріком тен Гагом Джейдона відсторонили від першої команди Манчестер Юнайтед. Другу частину кампанії 24-річний вінгер провів у Боруссії Дортмунд.

Щодо Стерлінга, то Рахім був обурений тим, що не потрапив у заявку на матч проти Манчестер Сіті. Півзахисник підписав контракт із лондонським клубом у 2022 році. Контракт розрахований на три роки. За сезон-2023/24 Стерлінг відзначився 12 результативними діями: 8 голами та 4 асистами в 31 грі.