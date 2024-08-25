Челсі влаштував перестрілку з Вулвз, Борнмут зіграв унічию з Ньюкаслом: результати 2 туру АПЛ

Сьогодні, 25 серпня, в Англійській Прем’єр-лізі проходять 3 матчі.

Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, у яскравому матчі з 8 голами здолав Вулвергемптон, а Борнмут Іллі Забарного не втримав перемогу над Ньюкаслом.

Чемпіонат Англії — АПЛ

2 тур, 25 серпня

Вулвергемптон — Челсі 2:6 (2:2)

Голи: 0:1 — Джексон 2, 1:1 — Кунья 27, 1:2 — Палмер 45, 2:2 — Ларсен 45+6, 2:3 — Мадуеке 49, 2:4 — Мадуеке 58, 2:5 — Мадуеке 63, 2:6 — Фелікс 80

Михайло Мудрик провів на полі увесь перший тайм, гольовими діями не відзначався. По перерві його замінив Педру Нету. Зазначимо, що окрім забитого голу, Коул Палмер оформив ще й три асисти — всі три на Нонні Мадуеке.

Борнмут — Ньюкасл 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 — Таверньє 37, 1:1 — Гордон 76

Ілля Забарний відіграв повний матч. Статистичні портали поставили йому оцінку 7.0.

У заключному матчі 2 туру Ліверпуль прийматиме Брентфорд. Поєдинок на Енфілді розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Тоттенгем знищив Евертон, Арсенал на виїзді переміг Астон Віллу, а Манчестер Юнайтед поступився Брайтону. З усіма результатами вчорашнього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.