Мареска: На передсезонних матчах я дав шанс зіграти усім вінгерам

Головний тренер лондонського Челсі, за який грає українець Михайло Мудрик, Енцо Мареска сказав, що він не вважає Рахіма Стерлінга поганим гравцем, але він віддає перевагу іншим типам гравців.

Його слова передає Football.london.

"Рахім Стерлінг і Бен Чілвелл тренуються окремо. Ситуація досить зрозуміла. Вони гравці Челсі, але немає можливості давати їм усім хвилини. Тим, хто хоче отримати хвилини, краще піти.

Я намагаюся бути чесним. Я розмовляв з Рахімом перед грою із Сіті. Я сказав, що йому буде дуже важко отримати ігровий час з нами. Побачимо, чи буде він грати, у нас є 10 днів до кінця трансферного вікна. Багато чого може статися.

Хто грав у першій грі з Рексемом? Джордж Тайрік. Другу гру? Михайло Мудрик. Третю гру? Рахім. Це був шанс для всіх. Я не кажу, що Рахім поганий гравець, але я віддаю перевагу іншим типам вінгерів", — сказав наставник.