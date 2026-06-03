Рома відхилила 50-мільйонну пропозицію щодо найкращого воротаря Серії А

Рома відмовилася продавати в лондонський Челсі свого основного голкіпера Міле Свілара.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За їхньою інформацією, Челсі пропонував за Свілара 50 мільйонів євро, проте Рома цю пропозицію відразу відхилила.

До кінця червня Ромі потрібно заробити на трансферному ринку близько 50 мільйонів євро для того, щоби вписатися у вимоги фінансового фейр-плей. Проте Свілар, на відміну від Ману Коне, Евана Ндіка та Матіаса Соуле, не входить до списку гравців, якими керівництво клубу готове пожертвувати.

Нагадаємо, Свілар був визнаний найкращим воротарем Серії А сезону-2025/26. Контракт 26-річного серба з Ромою діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.