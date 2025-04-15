Айнтрахт виставив божевільний цінник на свого нападника

Айнтрахт визначився із ціною, яку хотів би отримати за свого нападника Юго Екітіке.

Про це повідомляє Bild.

Мова йде про 100 мільйонів євро. Тоттенгем та Арсенал продовжують цікавитись французьким футболістом і наразі невідомо, чи боротимуться клуби АПЛ за Екітіке.

Арсенал вже довгий час шукає підсилення нападу, відігравши майже увесь цей сезон без номінального форварда. Щодо Тоттенгема, то "шпори" мають намір провести революційну трансферну кампанію на тлі жахливої кампанії.

У сезоні-2024/25 на рахунку Екітіке 21 забитий м'яч та 9 результативних передач у 42 матчах.

Раніше повідомлялось, що Ноттінгем Форест встановив клаусулу у 100 млн фунтів на свого лідера.