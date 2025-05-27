Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Челсі готовий скласти Арсеналу конкуренцію за нападника Спортинга

Володимир Максименко — 27 травня 2025, 09:52
Челсі готовий скласти Арсеналу конкуренцію за нападника Спортинга
Віктор Дьокереш
Getty Images

Нападник Спортинга Віктор Дьокереш зацікавив одразу два лондонські клуби з Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Evening Standard.

Арсенал довгий час спостерігає за прогресом 26-річного форварда, а нещодавно інтерес до шведа виявив Челсі.

"Пенсіонери" готові втрутитись у боротьбу за зіркового футболіста, хоча основним конкурентом "канонірів" вважався Манчестер Юнайтед.

Втім, шанси "дияволів" значно поменшились після їх поразки у фіналу Ліги Європи, що означає непотрапляння команди в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Читайте також :
Фото Стабільний Ліверпуль, кризові Манчестери та безпорадні новачки: підсумки сезону АПЛ

У поточній кампанії рахунку Дьокереша 54 голи та 13 асистів у 52-х матчах в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що головною трансферною ціллю "канонірів" є Беньямін Шешко з Лейпцига – команди вже розпочали переговори.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Футбольні трансфери Челсі Віктор Дьокереш

Віктор Дьокереш

Арсенал почав переговори з агентами одного з найкращих бомбардирів Європи
Мбаппе – володар "Золотої бутси" за підсумками сезону-2024/25
Мбаппе вийшов у лідері гонки за Золотою бутсою-2025
Арсенал почав переговори щодо трансферу лідера нападу РБ Лейпциг
Арсенал виділить 75 млн євро на трансфер нападника Спортинга

Останні новини