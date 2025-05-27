Челсі готовий скласти Арсеналу конкуренцію за нападника Спортинга

Нападник Спортинга Віктор Дьокереш зацікавив одразу два лондонські клуби з Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Evening Standard.

Арсенал довгий час спостерігає за прогресом 26-річного форварда, а нещодавно інтерес до шведа виявив Челсі.

"Пенсіонери" готові втрутитись у боротьбу за зіркового футболіста, хоча основним конкурентом "канонірів" вважався Манчестер Юнайтед.

Втім, шанси "дияволів" значно поменшились після їх поразки у фіналу Ліги Європи, що означає непотрапляння команди в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

У поточній кампанії рахунку Дьокереша 54 голи та 13 асистів у 52-х матчах в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що головною трансферною ціллю "канонірів" є Беньямін Шешко з Лейпцига – команди вже розпочали переговори.