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Арсенал почав переговори щодо трансферу лідера нападу РБ Лейпциг

Олексій Мурзак — 23 травня 2025, 23:17
Арсенал почав переговори щодо трансферу лідера нападу РБ Лейпциг
Беньямін Шешко
Getty Images

Арсенал серйозно зацікавлений у трансфері форварда РБ Лейпциг Беньяміна Шешко.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, лондонський клуб вже веде конкретні переговори щодо трансферу 21-річного словенця, сума відступних якого складає 80 мільйонів євро.

Також "каноніри" стежить за Віктором Дьокерешом зі Спортинга, але в пріоритеті є саме нападник Лейпцига.

У поточному сезоні Шешко зіграв у 45 поєдинках, де відзначився 25 голами і 11 результативними передачами.

Раніше стало відомо, що Лейпциг вирішив продати своїх лідерів через непотрапляння до єврокубків 2025/26.

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