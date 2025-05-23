Арсенал почав переговори щодо трансферу лідера нападу РБ Лейпциг
Беньямін Шешко
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Арсенал серйозно зацікавлений у трансфері форварда РБ Лейпциг Беньяміна Шешко.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, лондонський клуб вже веде конкретні переговори щодо трансферу 21-річного словенця, сума відступних якого складає 80 мільйонів євро.
Також "каноніри" стежить за Віктором Дьокерешом зі Спортинга, але в пріоритеті є саме нападник Лейпцига.
У поточному сезоні Шешко зіграв у 45 поєдинках, де відзначився 25 голами і 11 результативними передачами.
Раніше стало відомо, що Лейпциг вирішив продати своїх лідерів через непотрапляння до єврокубків 2025/26.