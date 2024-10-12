Ми стежили за ними: наставник Чехії – про майбутній матч проти України у Лізі націй

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти України в межах 4 туру Ліги націй, наголосивши, що часу на відновлення небагато.

Його слова наводить Fotbal.cz.

"Ми стежили за матчем України. Зараз важливо, щоб ми були готові за два дні і змогли повторити такий самий виступ.

Побачимо, як хлопці зможуть відновитися найближчим часом. Можуть бути якісь зміни просто через те, що матчі йдуть швидко і навантаження на гравців величезне. Я вважаю, що навіть гравці, яких цього разу не було у стартовому складі, здатні добре виступити", – зазначив тренер.

Нагадаємо, що у вересневих матчах Ліги націй збірна Чехії на виїзді була розгромлена Грузією (1:4), після чого вдома обіграла Україну (3:2).

У жовтні команда Івана Гашека спочатку 11 жовтня прийняла вдома Албанію і здобула перемогу – 2:0.

14 жовтня Чехія проведе гостьовий матч у Вроцлаві проти збірної України.